Photo : Kazumi Oda 人は得てして「軽さ」に重きを置いたり、時には熱狂することもあるかもしれません。とくにプロダクトにおける「軽さ」はそれが1gでも軽いほど驚き、また興奮しがち。今回は頼りになる機能をきちんと持ち合わせていながらも、軽量化したプロダクトを紹介します。わずか634gのウルトラライト・シンセ image : ESI