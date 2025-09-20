º£Ç¯6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÄ¾ÀÜ¶¨µÄ¤Î¸å¡¢Àï»à¼Ô¤Î°äÂÎ¸ò´¹¤ÎÆ°¤­¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤¿¡£18Æü¤Ë¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊ¼1000¿Í¤È¡¢¥í¥·¥¢Ê¼24¿Í¤Î°äÂÎ¸ò´¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤è¤ê°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¡ÈÌó9000¿Í¤Î°äÂÎ¤òÊÖ´Ô¤·¤¿¡É¤È¼çÄ¥¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÁÀ¤¤¤âÆ©¤±¤Æ¤ß¤¨¤ë¡£¢£¥í¥·¥¢¤Ï°äÂÎÊÖ´Ô¤ËÀÑ¶ËÅª¡ÄºÝÎ©¤ÄÎ¾¹ñ¤Îº¹¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ïº£Ç¯6·î¤ÎÄ¾ÀÜ¶¨µÄ¤Ç¡¢¼ýÍÆ¤·¤¿Áê¼ê¹ñ¤ÎÀï»à¼Ô¤ÎÊÖ´Ô¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¡£¤³