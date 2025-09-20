２０日に行われた陸上の世界選手権東京大会女子２０キロ競歩で、銅メダルを獲得した藤井菜々子選手（２６）は約１か月前に６３歳で亡くなった専任コーチの川越学さんを悼み、喪章をつけてレースに臨んだ。急逝した恩師のためにも「絶対にメダルを取りたい」。強い気持ちを胸に、会心のレースで目標を達成した。突然の別れだった。藤井選手が所属するエディオン女子陸上競技部によると、北海道で合宿中だった８月２２日、同行し