山陽オートの特別Ｇ?「共同通信社杯プレミアプカップ」は２０日、予選最終日となる２日目を迎えた。５Ｒに登場した新井日和（２２＝伊勢崎）は１周回で早々と先頭に立つと、猛追する若井友和を振り切って１着でゴール。連勝で予選を突破した。愛機の動きも上り調子。「エンジンはいいと思う。下周りを調整してから全体的にパワーが出た。あとはセッティング」と微調整の段階に入った。昨年の当大会ではグレードレース初優出