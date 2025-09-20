女子プロレス「マリーゴールド」の?スーパールーキー?山岡聖怜（１８）が、スーパーフライ級王者・岩谷麻優（３２）に挑戦を表明した。２０日の新木場１ｓｔＲＩＮＧ大会で聖怜はビクトリア弓月と組み、岩谷＆南小桃と対戦した。シングルリーグ戦「ドリーム・スターＧＰ」開幕戦（８月３日、大阪）で聖怜は岩谷から勝利。それ以来、同王座に照準を定めて減量を続けてきた聖怜は、この日の試合で岩谷と対峙すると闘志をむき出