【モデルプレス＝2025/09/20】元タレントの木下優樹菜が20日、自身のInstagramストーリーズを更新。長女との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】木下優樹菜「美人親子」と話題 長女との2ショット◆木下優樹菜、長女との仲睦まじい写真を公開木下は長女の顔にモザイクをかけ、「長女」と文字入れをした2ショットを公開。長女と顔を寄せ合い、お茶目な表情で自撮りをしている。この投稿に、ファンからは「オーラすごい」