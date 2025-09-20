「ザ・バットマン2」の悪役が、これまで映画作品に登場したことのないキャラクターになるとマット・リーヴス監督が明かした。ロバート・パティンソン主演の「THE BATMAN-ザ・バットマン-」（2022年）の続編でも再びメガホンを握るリーヴス監督は、新作ではバットマンの本来の姿であるブルース・ウェインという人物像に焦点が当てられるとしている。 【写真】「ザ・バットマン2」ではどんなキャラ