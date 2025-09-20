日本保守党の百田尚樹代表（69）が20日、自身のYouTubeチャンネルで、同党の竹上裕子衆院議員（65）＝比例東海＝が19日付で離党届を出したことについて言及した。 【写真】“サイレント離党届”を提出した竹上裕子氏 百田氏は「法律的には、全然問題ありません。彼女は非難されることは何もありません。けど、人としての礼儀はどうなっているの？ということです」と指摘。最後には「ひと言だけ言いたい。あなた65歳です。え