2025年10月8日(水)から11月24日(月・祝)までの48日間、新宿区立大久保公園にて「大つけ麺博 presents 秋の新作ラーメン祭」を開催します。 大つけ麺博 presents 秋の新作ラーメン祭  開催期間：2025年10月8日(水) 〜 11月24日(月・祝)開催時間：11:00 〜 21:00 (ラストオーダー 20:45)会場：新宿区立大久保公園 特設会場(東京都新宿区歌舞伎町2-43)アクセス：西武新宿線「西武新宿」駅 徒歩2分