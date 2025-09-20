『e-BANPRESTO(イーバンプレスト)』は、「学園アイドルマスター もふぐっと ちびぐるみ＆バッグセット」の予約受付を2025年9月19日(金)16時より開始！ e-BANPRESTO「学園アイドルマスター もふぐっと ちびぐるみ＆バッグセット」  『e-BANPRESTO(イーバンプレスト)』は、「学園アイドルマスター もふぐっと ちびぐるみ＆バッグセット」の予約受付を2025年9月19日(金)16時より開始しました。(発売元：株式会社BANDAI