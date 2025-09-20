MISELは、GRAND FESTA HAKATAにて『純烈 クリスマスディナーショー』を2025年12月20日(土)に開催します。 純烈 クリスマスディナーショー  会場： GRAND FESTA HAKATA 2階宴会場「ボールルーム」所在地： 〒812-0013福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目14-1THE BASICS FUKUOKA内チケット料金： 全席指定 33,000円(税込)※飲み放題付き特製コース料理出演者： 純烈公演日時： 2025