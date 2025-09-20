「道頓堀 治兵衛」が、新鮮な生の鰻をしゃぶしゃぶセットにして販売。 道頓堀 治兵衛「生の鰻しゃぶしゃぶセット」  ＜鰻のしゃぶしゃぶセット(2人前)＞内容：活け鰻(300g)、ポン酢、ねぎ、もみじおろし、野菜盛り合わせ価格：15,000円(税込)賞味期限：発送日を含めて3日(冷蔵)購入サイト：楽天サイト＜2人前＞  「道頓堀 治兵衛」が、新鮮な生の鰻をしゃぶしゃぶセットにして販売。自宅ま