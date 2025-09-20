ブルボンは、国産シャインマスカット果汁を使用し、ホワイトソーダのテイストに仕立てた「フェットチーネグミシャインマスカットホワイトソーダ味」を2025年9月23日(火)に新発売！ ブルボン「フェットチーネグミシャインマスカットホワイトソーダ味」  内容量：47g発売日：2025年9月23日(火)全国発売販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売