「神戸布引ハーブ園／ロープウェイ」は、「GARDEN FEST 2025-Autumn- のんびり、ぶらり、秋散歩」を2025年9月13日(土)〜12月7日(日)まで開催中です。 神戸布引ハーブ園／ロープウェイ「GARDEN FEST 2025-Autumn- のんびり、ぶらり、秋散歩」  ■開催概要イベント名： 「GARDEN FEST 2025-Autumn- のんびり、ぶらり、秋散歩」開催日時： 2025年9月13日(土)〜12月7日(日)会場： 神戸布引ハーブ園／ロープウェ