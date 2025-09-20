『私の推し男子紹介します』（真白ばに/KADOKAWA）第3回【全5回】【漫画】『私の推し男子紹介します』を第1回から読む「あなたにとっての、男の子の魅力はなんですか？」お姉さん気質の優男、意外な一面を見せる優等生、チャラそうで実は真面目男子、女の子みたいなかわいい系男子…。読み終える頃にはあなたの「推し」がきっと見つかっているはず。ギャップいっぱい男子たちの日常を描いたオムニバスラブストーリー『私の推し男子