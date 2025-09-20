関西大学バレーボール連盟秋季リーグ戦「RIGAVILCUP2025」は20日、関西大学で女子1部の6試合が行われた。千里金蘭大が関学大を下して4勝目を挙げ、首位の帝塚山大は龍谷大を破って無敗の5連勝とした。春季5位の千里金蘭大は、春季4位の関学大と対戦。ストレートで快勝し、通算4勝1敗とした。開幕から負けなしの帝塚山大は龍谷大に3―1で勝利し、5連勝をマーク。首位を堅持した。そのほか、園田学園大は芦屋大に、武