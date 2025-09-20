◇プロ野球セ・リーグ 中日 3-0 ヤクルト(20日、バンテリンドーム)中日は祖父江大輔投手と岡田俊哉投手の引退試合に華を添える完封リレーで勝利を飾りました。投げては引退試合で先発した岡田投手の後をつぎ、郄橋宏斗投手が初回1アウトからマウンドへ。そして7回まで3安打無失点と好投。以降、祖父江投手、清水達也投手、松山晋也投手と完封リレーで締めました。井上一樹監督は引退する2人に対し「岡田にはおつかれさんと、