『二歳くらい年上のこんな彼女が欲しい』（asato/KADOKAWA）第1回【全12回】この記事の画像を見る「可愛い。今すぐぎゅうしたい。本当に可愛い」。僕の彼女は2歳くらい年上で、あざとくて、少し恥ずかしがり屋で、甘えん坊で…とにかく可愛い!! WEBで大人気のフルカラー・ショートストーリーが待望の書籍化！ 可愛い年上の彼女との、あまあまの日常を描いた『二歳くらい年上のこんな彼女が欲しい』をお楽しみください！