『しれっとすげぇこと言ってるギャル。―私立パラの丸高校の日常―』（松浦太一（Plott）：原作、おつじ：漫画/集英社）第2回【全9回】本作のレビューを読む青春とは、友情と努力、そして未来予知!? 登録者数97万人超（2025年9月19日現在）のYouTubeチャンネル「私立パラの丸高校」のマンガ化作品！ 異能力が当たり前の世界なのに、ギャルたちは熱いバトルをするわけでもなく、しれっとすげぇことを言いながら日常を過ごすだけ。