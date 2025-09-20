◆パ・リーグ楽天２―１西武（２０日・楽天モバイル）楽天・村林一輝内野手が４打数２安打と、猛打賞だった９月５日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）以来、１１試合ぶりのマルチ安打をマークした。初回無死一塁での右前安打は実に１５打席ぶりの安打。２回２死一塁でも右前安打と、ともに好機を広げる一打となった。「ヒットが打てて良かったですし、チームが勝ったことが１番良かった」と振り返った。パ・リーグの中で一