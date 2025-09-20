◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―４ＤｅＮＡ（２０日・甲子園）ＤｅＮＡの竹田祐投手が７回３安打１失点で４勝目をあげ、３位巨人と１ゲーム差をキープした。３回から６回までは４イニング連続で３者凡退と圧巻の投球で阪神打線を封じ込めた。２―０の７回に大山に左越えソロを浴びたものの、失点はわずかにこの１点のみ。「自分の良いリズムで投げることができた。７回投げることができたのはすごく良かった。反省点としては（