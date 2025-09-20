◆女子プロゴルフツアー住友生命レディス東海クラシック第２日（２０日、愛知・新南愛知ＣＣ美浜Ｃ＝６６００ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、１０位から出た新人の吉田鈴（りん、大東建託）が５バーディー、１ボギーの６８をマークして通算７アンダーとし、トップと３打差の７位に浮上した。姉は日本ツアー４勝の優利。ツアー史上４組目の姉妹優勝と、入谷響、荒木優奈に続く今季３人目のルーキーＶへ逆転を狙う。