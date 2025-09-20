女性３人組ユニット「Ｐｅｒｆｕｍｅ」が２０日に公式ＳＮＳを更新。メンバーの「のっち」こと大本彩乃の３７歳の誕生日を祝った。インスタグラムに「ＨＡＰＰＹＢＩＲＴＨＤＡＹのっち『ＰｅｒｆｕｍｅＣｌｏｓｅｔＰＯＰＵＰＳＨＯＰ』と「ＰｅｒｆｕｍｅＺＯ／Ｚ５Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ”ネビュラロマンス”ＰＯＰ−ＵＰＳＴＯＲＥ」に訪問したあと一足早くサプライズでお祝いしました」とつ