「創造的復興サミット」前に阪神高速道路の震災資料保管庫を視察する関係者ら＝20日午前、神戸市東灘区1995年の阪神大震災から30年となった兵庫県で20日、国内外の被災地の首長らが集う「創造的復興サミット」が開かれた。地震で大きな被害が出た石川、熊本の県知事やトルコの関係者らが参加し、復興の理念や災害の備えを議論した。災害前よりも地域を発展させる「創造的復興」の考えは阪神大震災を機に生まれた。2011年の東日