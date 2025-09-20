クマ20日午前10時半ごろ、山形県鶴岡市のJR鶴岡駅周辺でクマを目撃したと110番があった。鶴岡署によると、クマは市街地を移動し、同市錦町の住宅の庭にとどまった。午後0時25分ごろ、駆けつけた警察官らに向かってきたため猟友会員が散弾銃で駆除。人的被害はなかった。クマは体長1メートルで成獣とみられる。署によると1日に施行された一定の条件下で自治体判断により市街地での「緊急銃猟」を可能とする改正鳥獣保護管理法を