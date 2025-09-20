投開票を10月4日に控える自民党総裁選。茂木敏充前幹事長、小泉進次郎農水大臣、小林鷹之元経済安保担当大臣、林芳正官房長官、高市早苗前経済安保担当大臣が出馬を表明した。【映像】家庭では野党？自民ホープの意外な一面そんな中で小林氏は、所得税の減税、AIや宇宙開発分野への投資、外資による土地買収の制限を含む外国人政策の厳格化などを政策の柱とし、「鍵となるのは、若い力。自民党にも世代交代が必要」だと強調し