■全国の21日（日）の天気低気圧が発達しながら北海道付近を通過し、前線が朝にかけて本州付近を南下する見込みです。北海道では非常に激しい雨が降り、明け方にかけては、胆振・日高地方と石狩・空知・後志地方で線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。東北から九州でも、日本海側を中心に朝にかけて雨の降る所が多いでしょう。夕方までの予想雨量は、北海道で200ミリ、東北で120ミリ、北陸で100