9月20日、阪神競馬場で行われた3R・2歳新馬戦（ダ1200m）は、坂井瑠星騎乗の1番人気、タカスタカスタカス（牡2・栗東・藤原英昭）が勝利した。クビ差の2着にカッタッパ（牡2・栗東・森秀行）、3着にネメス（牡2・栗東・坂口智康）が入った。勝ちタイムは1:13.4（良）。2番人気で岩田康誠騎乗、ライトオブヌカタ（牡2・栗東・上村洋行）は、5着敗退。【九十九里特別】マイユニバースの鮮やかな大逃げ炸裂初出走、初勝利坂井瑠