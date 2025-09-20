9月20日、中山競馬場で行われた第9Rでウチュウノセカイが勝利し、管理する青木孝文調教師はJRA通算100勝を達成した。「目一杯楽しんでいきたい」青木調教師は「馬主さんや牧場の方をはじめとした全ての関係者の皆様のおかげで100勝を達成出来て、素直に嬉しいです。要領が悪いもので時間がかかってしまいましたが、その中でも中山大障害など大きいところも勝たせていただくなど、とにかくやっていて充実している日々を過ごすこ