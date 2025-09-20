9月20日、中山競馬場で行われた10R・九十九里特別（3歳上2勝クラス・芝2500m）は、横山典弘騎乗の1番人気、マイユニバース（牡3・栗東・武幸四郎）が快勝した。7馬身差の2着にミントマーク（牡5・栗東・高橋一哉）、3着に2番人気のエコロレイズ（牡4・美浦・岩戸孝樹）が入った。勝ちタイムは2:32.0（良）。武豊騎手 今週の騎乗馬…神戸新聞杯はキタサンブラック半弟とコンビ横山典弘の見事な手綱さばき横山典弘騎乗の1番人気