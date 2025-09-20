東方神起のメンバー、チャンミンが北海道を存分に楽しむ様子が公開され、ファンを和ませている。【写真】「スタイル最強」“金髪ムキムキ”なチャンミン去る9月19日、チャンミンは自身のインスタグラムを更新。キャプションには「HOKKAIDO」という言葉とともにハートの絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、チャンミンが公演のために北海道を訪れたときのものである。9月16〜17日、彼はカナモトホール（札幌市