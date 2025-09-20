メ～テレ（名古屋テレビ） 9月12日に、記録的な大雨を観測した三重県四日市市の市長が会見を開き、今後の対応などを報告しました。 四日市市では12日夜、記録的な大雨が降り、住宅が浸水するなどの被害がありました。 四日市市の森智広市長は、20日会見を開き、19日までに罹災証明を147件、被災届出証明を340件受け付けたことなどを報告しました。 森智広市長 「さまざまな支援策を設けているので、お困りごとがあ