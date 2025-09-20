2週連続で4000円台になったコメ価格。いまだ落ち着かない“令和のコメ騒動”ですが、それをおさめる一手になるかもしれない、AIを使った最新の研究を取材しました。◇田んぼの上空を飛ぶドローン。刈り取り前の稲を次々と撮影しています。実はこれ、撮影した映像から「AIでコメの収穫量を予測する」新技術。こうした技術が、コメの価格を抑える一手になるかもしれないのです。■2週連続4000円超にコメ店に行ってみると。