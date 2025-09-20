「日本ハム８−７ロッテ」（２０日、エスコンフィールド）日本ハムが今季１０度目のサヨナラ勝ちで乱戦を制し、連敗を２で止めた。ソフトバンクが敗れたため、ゲーム差は３・５に縮まった。九回に代打・浅間がレフトオーバーのサヨナラ打を放ち、試合を決めた。サヨナラの瞬間、ベンチを飛びだして何度もガッツポーズを繰り出した新庄監督は「もう代打送る前に、レフトへの３ランがすごいイメージがおりてきた。勝負してくれ