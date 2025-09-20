◇パ・リーグ楽天2ー1西武（2025年9月20日楽天モバイル）楽天の先発・荘司が6回を5安打1失点で4勝目。連敗を2で止め、「目の前の今に集中できた。そこは継続してやっていきたい」と胸を張った。初回に1死一、三塁のピンチを招いたが、「切り替えて目の前のバッターに集中することを考えた」と一発のあるセデーニョ、渡部聖を連続三振に斬り、波に乗った。4回先頭の山村にはソロを浴びたが、最速155キロの直球とフォーク