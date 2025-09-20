開催中の世界陸上女子１００メートルハードルに出場した中島ひとみが２０日、自身のインスタグラムに新規投稿。「走ることをやめなくて本当によかった」と思いをつづった。中島は「東京世界陸上沢山の応援本当にありがとうございました」とまず感謝の思いを記し、「ここにどうしても立ちたく、走り続けて、ようやく掴めた初めての日本代表。この日本で、満員のスタジアムで沢山の人に見守られ、大歓声に包まれて走れた２本。