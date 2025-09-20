「ドジャース６−３ジャイアンツ」（１９日、ロサンゼルス）ドジャースのクレイトン・カーショー投手がレギュラーシーズン本拠地ラスト登板で五回途中２失点。チームの３連勝、そして１３年連続プレーオフ進出に貢献した。試合後の会見ではある思いを何度も口にした。「試合の邪魔になったり、何か気を散らすような存在にはなりたくなかった」前日の引退表明と同時にこの試合がレギュラーシーズンで本拠地最後の先発マウン