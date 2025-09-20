ファッション感度の高い女性から支持を集める「EMODA（エモダ）」が、女優でモデルの山本望叶さんを迎えた来店イベントを2025年9月23日(火・祝)に開催します。当日は2025 Autumn Winter Collectionの新作も登場。山本さんから直接商品を受け取れる特典や、ツーショット撮影会などスペシャルな企画も♡秋のおしゃれを盛り上げる一日になりそうです。 山本望叶がEMODA新宿に来店 2025年9月23日(火・祝)、EMODA新宿ル