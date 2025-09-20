四川省成都市を走る成都地下鉄10号線第3期（武侯祠駅〜太平園駅）と17号線第2期が17日に開通し、営業を開始した。中国新聞社が伝えた。これにより、成都地下鉄の営業総距離は700キロメートルを上回った。（提供/人民網日本語版・編集/KM）