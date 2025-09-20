共演女優との仲睦まじい姿に歓喜の声大人気ドラマ「ぽっかぽか」(TBS)に子役として出演していた35歳女優の近影が話題となっている。「福田沙紀ちゃんが出演している舞台振り子を観に行ってきました」とインスタグラムに書き込み、眼鏡と帽子を身につけた姿を披露したのは上脇結友(鹿児島県出身)。女優の福田沙紀(35)＝熊本県出身＝と声優の寺崎裕香(42)＝熊本県出身＝を交えた、楽しげな様子が伝わる3ショットを披露している。