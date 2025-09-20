負の感情をポップに表現する“ダメポップ”を掲げ、若者から人気を集める歌手ナナヲアカリが、2枚目のベストアルバム「フライングベスト2」を8月にリリースした。メジャーデビュー7周年を迎え、今年1月に発表した「明日の私に幸あれ」が交流サイト（SNS）を中心に話題沸騰。福岡市でのライブを今月28日に控える彼女にインタビューした。大阪市出身。子どもの頃から「アニソン（アニメソング）好き」で、小学2年からダンスを習