むかわ町の山林に身元不明の遺体を遺棄したとして36歳の男が逮捕された事件で、遺体の身元が札幌市で先月（２０２５年８月）傷害事件に巻き込まれ行方不明になっていた男性であることが判明したました。（山本記者）「こちらの空き地の中から遺体が見つかりました。土はいまだに掘り起こされたままになっていて捜索の後がうかがえます」死体遺棄の疑いで逮捕された苫小牧市の会社員梅津悠希容疑者は先月（８月）3日未明、むかわ町