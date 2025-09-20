新潟県内は21日にかけ大気の状態が非常に不安定となり大雨となる所がある見込みで、土砂災害などに十分な注意が必要です。前線や低気圧に向かい暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっている県内。21日にかけ激しい雷雨となる所がある見込みで、予想より雨雲が発達した場合、警報級の大雨となる恐れがあります。21日夕方までの24時間に降る雨の量は多いところで、上中下越で100ミリ、佐渡市で80ミリと予想さ