砂丘地帯が広がる新潟市西区で、栽培が盛んなメロンの収穫を体験するイベントが開かれ、親子連れなどが挑戦しました。20日朝、新潟市西区赤塚地区の農園の農業用ハウスで行われたのは、メロンの収穫体験です。これは生産者との触れ合いを通じ地元の農産物に親しんでもらおうと新潟市が企画したもので、参加した親子は慎重に収穫していきました。砂丘地帯が広がりスイカの産地として知られる西区ですが、実はメロンの栽培も盛んに行