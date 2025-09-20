◇パ・リーグ日本ハム８―７ロッテ（2025年9月20日エスコンＦ）日本ハムがサヨナラ勝利で連敗を「2」で止めた。5点リードを追いつかれる嫌な展開。9回2死二塁で最後は代打・浅間のサヨナラ打でその流れを断ち切った。首位ソフトバンクが敗れ、ゲーム差は再び「3・5」に縮まった。以下、新庄剛志監督（53）との主な一問一答。「（浅間は）代打送る前にレフトの3ランが凄いイメージが降りてきて、勝負してくれないか