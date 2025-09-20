◇セ・リーグ中日 ― ヤクルト（2025年9月20日バンテリンD）ヤクルトの主砲・村上宗隆内野手が2試合連続で途中交代した。この日は中日・岡田俊哉の引退登板とあり、村上は「1番・三塁」で出場。初回に先頭打者で先発した岡田と対戦し見逃し三振。その裏の守備からベンチに退いた。村上は前日も5回の守備から途中交代していた。試合後、高津監督は村上について「ちょっと体調がすぐれないので、今は様子を見ていると