ＤｅＮＡは２０日、森唯斗投手（３３）が今季限りで現役を引退すると発表した。２０１４年にドラフト２位でソフトバンクに入団。１年目から７年連続で５０試合以上に登板し、１８年には最多セーブに輝いた。２４年からＤｅＮＡに加入した。通算４８５登板で、２７勝３０敗、１０６ホールド、１２７セーブ。