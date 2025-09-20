クレーンによって吊り上げられる航空機。新潟空港の滑走路を外れ残されていた機体が20日未明に撤去されました。この事案は19日正午前、航空自衛隊新潟救難隊の捜索機が訓練を終え着陸する際、滑走路を逸脱したもので、乗っていた隊員5人にけがはありませんでしたが、滑走路が一時封鎖され、新潟空港の発着便が欠航するなど影響がでました。機体の撤去作業は民間機の発着が終了した19日夜から行われ、日付が変わった20日午前1