北朝鮮による拉致被害者の蓮池薫さんと曽我ひとみさんらが、さいたま市内で開かれた講演会に出席し被害者の早期救出を訴えました。20日にさいたま市で行われた講演会には約500人の市民らが参加し、拉致被害者の曽我ひとみさんは北朝鮮から帰国し日本で過ごす日々について、「帰国からもう23年もたったのかとすごく長い時間が過ぎたように感じる一方、23年があっという間だったようななんとも不思議な感触もあるのです」と語りまし