◇MLB ドジャース6-3ジャイアンツ(日本時間20日、ドジャー・スタジアム)今季52号となる逆転の3ランを放った大谷翔平選手をロバーツ監督が称賛しました。1番・DHでスタメン出場の大谷翔平選手。チームは初回から先発のカーショー投手がソロを浴び先制点を献上、ミゲル・ロハス選手が同点のソロを放ち、同点に追いつくも、3回に再び1点を失います。そして1点ビハインドで迎えた5回の攻撃、打線がつながり、2アウト1、2塁とすると、こ